İlişi köyünde selden zarar gören alanlarda çalışma yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, bir iş yerinde balçık içinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi - Son Dakika

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