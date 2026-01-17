MİLLİ Savunma Bakanlığı, komandoların gerçekleştirdiği rehine kurtarma tatbikatını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikat görüntüleri ile beraber, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz" mesajı verildi.
Son Dakika › Güncel › Komandoların Rehine Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
