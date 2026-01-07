Kombi Desteğiyle Doğal Gaza Geçiş - Son Dakika
Kombi Desteğiyle Doğal Gaza Geçiş

Kombi Desteğiyle Doğal Gaza Geçiş
07.01.2026 11:29
Kayseri'de 4 bin ev, 'Kombi Bizden' projesiyle doğal gazla ısınıyor. Proje devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Tesisat Sizden Kombi Bizden Projesi"nden Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde toplam 4 bin ev yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeden faydalanan ve daha önce kömürle ısınan 4 bin ev kış mevsiminde doğal gaz ile ısınıyor.

İlk 3 etabı tamamlanan ve 4. etabının başvurularının devam ettiği proje kapsamında, şu ana kadar 4 bin eve kombi montajları yapıldı.

Tesisatlarını hazırlayarak projeye başvuru yapan vatandaşların evlerinde yapılan teknik incelemenin ardından kombilerine kavuşan evler doğal gazla buluştu.

Projeden faydalanarak doğal gaza geçen vatandaşlardan Hasan Hüseyin Şahin, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Belediye, Kayseri, Güncel, Enerji, Çevre

Son Dakika Güncel Kombi Desteğiyle Doğal Gaza Geçiş - Son Dakika

SON DAKİKA: Kombi Desteğiyle Doğal Gaza Geçiş - Son Dakika
