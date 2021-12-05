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KOMEK'ten görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi - Son Dakika

KOMEK'ten görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi

05.12.2021 12:57
KOMEK'ten görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından görme engelli bireylere yönelik çevrimiçi diksiyon eğitimi veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından görme engelli bireylere yönelik çevrimiçi diksiyon eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görme engelli bireylere yönelik, Bilgisayar, Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim Elif-Ba Okuma, Pasta Yapımı ve Fotoğrafçılık kursları düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca işitme engellilere yönelik de Kur'an-ı Kerim Elif-Ba Okuma, Yemek ve Pasta Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, İŞ-KUR işbirliği ile Giyim ve Mefruşat Kursu, Türk İşaret Dili, İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Eğitimi kursları açıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onların sosyal hayatta daha güçlü var olabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm fiziki düzenlemeler ve örnek projelerin yanında, son olarak KOMEK bünyesinde görme engelli kardeşlerimiz için açtığımız diksiyon eğitimleri de bunlardan birisi. Günde üçer saatten haftada iki gün yapılan eğitimlere katılan kardeşlerimiz, toplum içinde kendilerini daha iyi ifade etme imkanı bulurken, etkili ve güzel konuşmanın da inceliklerini ve kurallarını öğrenmiş oluyor." dediği ifade edildi.

Eğitim alan kursiyerlerin kısmi görme engelli olduğunu, tamamen göremeyenler için ise özel sesli iletişim kurularak eğitim verildiğini kaydeden Başkan Altay, engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırarak onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

KOMEK'ten görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi

Görme Engelli, Yemek Tarifi, Bilgisayar, KOMEK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOMEK'ten görme engellilere çevrimiçi diksiyon eğitimi - Son Dakika


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