Komşu kavgasında ölen baba-oğul toprağa verildi - Son Dakika

KONYA'nın Çumra ilçesinde, 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Erol Fırat (58) ve oğlu Furkan Fırat (24), toprağa verildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan cinayet zanlıları Mehmet Zengin (54) ve oğlu Mehmet Zengin (18) ise adliyeye sevk edildi.

Olay, Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Emlakçı Erol Fırat ve oğlu Furkan ile komşuları Mehmet Zengin ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Zengin arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar birbirlerine bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda, hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Mehmet Zengin ile kolundan yaralanan oğlu Mehmet Zengin ise Çumra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüpheli baba-oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Erol Fırat ve oğlu Furkan Fırat'ın cenazeleri ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Hacıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.