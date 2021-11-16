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Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor - Son Dakika

Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor

16.11.2021 11:17
Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor

Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara hizmet veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, akademik kadrosu, sağlık yatırımları ve son teknoloji cihazlarıyla komşu ülkelerdeki insanların da tedavi için tercih ettiği sağlık kuruluşlarından biri oldu.

Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara hizmet veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, akademik kadrosu, sağlık yatırımları ve son teknoloji cihazlarıyla komşu ülkelerdeki insanların da tedavi için tercih ettiği sağlık kuruluşlarından biri oldu.

Kentte sağlık turizminin gelişmesine katkı sunan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi, başta Irak ve İran olmak üzere komşu ülkelerden gelen hastalara, büyük ameliyatların yanı sıra diş ve cilt hastalıkları tedavisinden, estetik operasyonlara kadar sağlıkla ilgili her alanda hizmet veriyor.

Van'da şifa arayan yabancılar için merkez bünyesinde oluşturulan "Sağlık Turizmi Birimi", hastaların kısa sürede işlemlerini tamamlamalarına yardımcı oluyor.

Başarılı doktorların müdahalesiyle sağlıklarına kavuşan birçok hasta, kendilerine sunulan hizmetlerden memnun bir şekilde hastaneden taburcu ediliyor.

"Çok sayıda yabancı hasta merkezimize başvuruyor"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, kentin sağlık turizminde de gelişmesi için birçok alanda yatırım yaptıklarını söyledi.

Merkezin güçlü akademik kadrosu ve tedavilerde ileri teknoloji cihazların kullanılmasıyla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi açısından Van çok önemli bir potansiyele sahip. Özellikle beyin, genel ve göğüs cerrahisi ameliyatlarında, girişimsel radyoloji alanında çok iyi noktadayız. Bu durum yurt dışındaki hastaların da dikkatini çekiyor. Konumumuz itibariyle İran, Irak ve Orta Asya ülkelerine yakınız. Hastanemizin Sağlık Turizmi Yönergesini güncelledik, usul ve esasları hastane yönetimimizce belirledik. Şu an yoğun bir şekilde yurt dışından hasta kabul ediyoruz. Çok sayıda yabancı hasta merkezimize başvuruyor. Hastaların tedavi edilmesi noktasında hastane olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Şevli, Kapıköy Sınır Kapısı'nın tamamen açılmasıyla İran'dan geçişlerin tekrar başladığını anımsatarak, "İlimizde İranlı turist sayısında önemli bir artış var. Mart ve nisan aylarında bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra Van'ın önemli bir sağlık turizmi potansiyeli var. Sadece İran değil Irak ve çevre ülkelerden gelenler hem tatil yapıyor hem de sağlık hizmetinden faydalanıyor." diye konuştu.

"Sağlık turizmi hizmetlerimiz devam ediyor"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise akademik kadrosu güçlü olan merkezlerinde, sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığının 2020 yılında merkezlerine "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verdiğini aktaran İliklerden, şu bilgileri paylaştı:

"Başta Irak ve İran'dan olmak üzere çok sayıda yabancı hastaya sağlık hizmeti veriyoruz. Merkezimizde nükleer tıp birimi, radyasyon onkolojisi, cerrahi onkoloji, girişimsel radyoloji, inme merkezi, göz, kardiyoloji ve beyin cerrahi ünitelerinde üst düzey ameliyatlar yapılıyor. Yurt dışındaki birçok turizm acentesi başarılı çalışmalarımızı fark etmiş, bizimle protokol imzalamak istiyor. 'Sağlık Turizmi Birimi', yabancı hastaların işlemlerini kısa sürede yapmalarına imkan sunuyor. Protokolümüzün olduğu acenteler hastaları karşılıyor, konaklamalarını ve hastaneye ulaşımlarını sağlıyor. Hastalar konforlu otellerde ağırlanıyor. Ardından hastanemizde tedavilerine başlıyoruz."

Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili de yurt dışından birçok hastanın hem kozmetik hem de deri hastalıkları nedeniyle merkezlerine başvurduğunu aktardı.

Hastanelerinde son teknolojik cihazlarla tedavilerin yapıldığını ifade eden Bilgili, "Sedef, vitiligo, penfigus, behçet gibi pek çok cilt hastalığında güzel sonuçlar alıyoruz. Hastalar tedaviden memnun kaldıkları için yurt dışından da olsa düzenli şeklide kontrole geliyor. Kozmetik amaçlı da yurt dışından çok sayıda kişi hastanemize başvuruyor. Merkezimizde aynı zamanda botoks, dolgu, lazerle damar tedavisi, lazerle epilasyon gibi hizmetler de veriliyor." dedi.

"Bizimle çok ilgileniyorlar"

Irak'tan gelen Adnan Salih, eşinin cilt hastalığı olduğunu, Irak'ta birçok hastaneye gittiğini ancak bir sonuç alamadığını belirtti.

Tavsiye üzerine Van'a gelmeye karar verdiklerini anlatan Salih, "Eşimin hastalığıyla ilgili farklı şeyler söyleniyordu. Bir teşhis konulamadı. Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden çok söz ediliyordu. Bunun üzerine buraya başvurduk. Eşimin muayenesi yapıldı, filmleri çekildi, kan örneği ve biyopsisi alındı. Tanının konulmasını bekliyoruz. Bizimle yakından ilgilendiler. Çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Iraklı Ömer Muhammed Ali de "Uzun süredir geçmeyen baş ağırım var. Burada alanında başarılı doktorların olduğunu öğrendim. İyileşmek için buraya geldim. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Tedavi olup sağlığıma kavuşmayı bekliyorum." dedi.

Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor
Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor
Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor
Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor
Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor

Dursun Odabaş, Tıp Merkezi, Irak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşu ülkedeki hastalar tedavi için Van'ı tercih ediyor - Son Dakika


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