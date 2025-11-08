Komşusunun balkonuna halı silkeleyen sanığa hapis cezası - Son Dakika
Komşusunun balkonuna halı silkeleyen sanığa hapis cezası

08.11.2025 11:19
Malatya'da uyarılara rağmen komşunun balkonuna halı silkeleyen kişiye, şikayet üzerine açılan davada 3 ay hapis cezası verildi. Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Malatya'da yaşayan bir kişi, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Kaynak: AA

