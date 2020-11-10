Komşusunun kitabıyla öğretmen oldu, başkaları da olsun diye köy köy geziyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da öğretmenlik yapan Yusuf Tümay (43), 19 yıl önce komşusunun verdiği kitap ve temizliğini yapma koşuluyla gittiği dershaneden sonra kazandığı üniversiteyi dereceyle bitirerek, öğretmen oldu. Geçtiği zor zamanları unutmayan Tümay, okuldan arta kalan zamanlarında köy köy gezerek, maddi durumu düşük öğrencilere sosyal medyadan topladığı kitap, kırtasiye malzemesi ve giysileri dağıtıyor.

Osmaniye'de mevsimlik işçi olarak geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin en küçüğü olan Yusuf Tümay, yaşadıkları göçebe hayata ve tarlada çalışmasına rağmen kitap okumayı ve derslerini ihmal etmedi. Lise son sınıfa geldiğinde de Tümay, kitap alacak parası olmadığı için komşusunun verdiği üniversiteye hazırlık kitabıyla sınava hazırlandı. Daha sonra da 3 ay süreyle temizlik görevlisi olarak çalışmak koşuluyla dershaneye gitti.