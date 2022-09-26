Kendi köpeğine saldırdığını öne süren şüpheli, komşusunun köpeğini sopa ve satırla ağır yaraladı - Son Dakika
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Kendi köpeğine saldırdığını öne süren şüpheli, komşusunun köpeğini sopa ve satırla ağır yaraladı

26.09.2022 09:13
Kendi köpeğine saldırdığını öne süren şüpheli, komşusunun köpeğini sopa ve satırla ağır yaraladı

Çorum'un İskilip ilçeside yaşayan bir kişi, kendi köpeğine saldırdığını iddia ettiği komşusunun köpeğini, sopa ve satırla feci şekilde darp etti. Başından ve gövdesinin 19 yerinden yaralanan, vücudunda derin kesikler oluşan köpek, yapılan müdahalenin ardından hayatta kalma mücadelesi veriyor. Veterinerin, köpeğin yaşayıp yaşamayacağı hakkında yorum yapmaktan kaçındığını belirten sahibi, "Köpeğimi öldüresiye dövmüşler, zavallı hayvan sabaha kadar inleyip durdu" ifadelerini

Dün öğle saatlerinde Ahmetce köyüne bağlı arazide otlamakta olan hayvanlarını oğluna emanet ederek işe gittiğini belirten Mehmet Gökmen, yarı yolda oğlu Tuğrul'un kendisini cep telefonundan arayarak çoban köpeklerinin yaralandığını, birilerinin balta ile kestiğini, hayvanın kan kaybından ölmek üzere olduğunu söyleyerek yardım istediğini anlattı. Oğlunun anlattıklarına başlangıçta inanmadığını, aynı yerde hayvan otlatan H.Ş. adlı köylüsünü arayarak bulundukları yerde başka kimsenin olup olmadığını sorduğunda onun kendisi, halası ve eniştesi dışında kimsenin olmadığını söylediğini anlatan Mehmet Gökmen, "H.Ş. ile konuşurken oğlum tekrar arayınca köpeğe yardım etmek için telefonu kapatıp hayvanlarımın bulunduğu yere gittim. Gittiğimde, kanlar içinde kalan köpek ölmek üzere olduğunu görünce onu alıp veterinere götürdüm. Veteriner köpeğin tedavisini yaptı eve götürdüm. Köpeğin kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde 19 kesik olduğunu gördüm" dedi.

"JANDARMAYA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Olayın yaşandığı sırada hayvanlarını otlattıkları yerde kendisi ve köylüsü H.Ş. dışında kimsenin olmadığını, bu durumu oğlunun da doğruladığını ifade eden Mehmet Gökmen, "Ben oradan ayrıldıktan sonra bölgeye sadece H.Ş.'nin halası ve eniştesi gelmiş. Köpeğimi bu hale onların getirdiğini düşünerek jandarmaya gidip şikayetçi oldum. Jandarma köye gelerek ifadelerini almış. A.M. kendi köpeğine saldırınca köpekleri ayırmak için müdahale ettiğini söylemiş. Jandarma köpeğimi yaralayan satırı suç aleti olarak alıp dönmüş. Kavga eden köpekleri ayırmak için insan bir kere, bilemedin iki kere vurur. Bunlar köpeğimi öldürmek istemişler. Bunu planlayarak yapmışlar, tek kişinin yaptığına da inanmıyorum. Yetkililerden konuyu araştırıp yapanları cezalandırmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Köpeğini tedavi eden veterinerin hayvanın yaralarının derin olduğunu, hayatta kalıp kalamayacağı konusunda bir şey söylemesinin mümkün olmadığını ifade ettiğini belirten Mehmet Gökmen, "Köpeğimi öldüresiye dövmüşler, zavallı hayvan sabaha kadar inleyip durdu. Bir insan bunu nasıl yapar anlayamıyorum. Şikayetçi oldum, konuyu sonuna kadar takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kendi köpeğine saldırdığını öne süren şüpheli, komşusunun köpeğini sopa ve satırla ağır yaraladı
YORUMLAR
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Çorum'da 5 ayda yaklaşık 95 ton tekstil atığı toplandı Çorum'da 5 ayda yaklaşık 95 ton tekstil atığı toplandı
Kaynak: İHA

Mehmet Gökmen, İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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