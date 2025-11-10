Konak Belediyesi'nden Atatürk'e Saygı Duruşu - Son Dakika
Konak Belediyesi'nden Atatürk'e Saygı Duruşu

10.11.2025 13:22
Konak Belediyesi personeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 87. yıl dönümünde saygı duruşu gerçekleştirdi. Bina önünde toplanan çalışanlar, Türk bayraklarıyla birlikte saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi personeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, saat 9'u 5 geçe belediye hizmet binasının önünde saygı duruşuyla andı.

Konak Belediyesi personeli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında, saat 9'u 5 geçe, belediye hizmet binası önünde saygı duruşu gerçekleştirdi. Başta Basmane'deki ana hizmet binası olmak üzere, kentin farklı noktalarındaki hizmet birimleri, Ulu Önder'i anmak için bina önlerinde bir araya geldi.

Basmane hizmet binasına asılan dev Atatürk posteri altında toplanan belediye çalışanları, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin dalgalandığı Dokuz Eylül Meydanı'na çıkan tüm caddelerde trafik durdu, sürücüler araçlarından çıkarak ve kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşunun ardından Konak Belediyesi önünde helva ikramı yapılırken, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir seçki de ikram boyunca yoldan geçenlere duygulu anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

