Konak'ta "Kadın Öyküleri" Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"Kadınlar, Kentler, Umutlar" başlığı altında yapılan Kısa Öykü Yarışması'nın Ödül Töreni'nde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yaşar Kemal'in satırlarından yola çıkarak "Biz belediye başkanlarına düşen, edebiyata yansıyacak şehirlerin, ilçelerin hayatlarını daha güzel, daha yaşanabilir kılmak konusunda mücadele etmek ve çalışmaktır" dedi.

Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kadın Kuruluşları Birliği'nin proje ortaklığında bu yıl ilk kez düzenlenen ve "Kadınlar, Kentler, Umutlar" temalı "Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması"nda dereceye giren öykücülere ödülleri törenle verildi. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan Ödül Töreni'ne Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Feminist Yazar-Akademisyen Itır Bağdadi, Jüri Üyesi Yazarlar Handan Gökçek, Raşel Meseri, Nergis Seli, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri katıldı. Ödül töreni öncesinde Kültür Merkezi Fuayesinde Kadın Yazarlar Gönül Çatalcalı, Handan Gökçek, Raşel Meseri, Gülçin Sahilli, Nergis Seli, Özlem Tezcan ve Nalan Yılmaz'ın yer aldığı "Kadın Yazarlar Buluşması ve İmza Günü" yapıldı. Flamenco Esmırna flamenko topluluğu da yaptığı dans gösterisiyle "Şiddete Dur" dedi.

Batur: Katılım bizi gururlandırdı

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması'nın daha ilk yılında büyük bir ilgi gördüğünü belirterek yarışmaya katılan tüm kadın yazarlara ve titiz çalışmalarından ötürü jüri üyelerine teşekkür etti. Batur, "Yarışmamız daha ilk yılında büyük bir ilgi gördü. Bu da bizi gururlandırdı. Türkiye'nin dört bir yanından öykücülerimiz 670 eserle yarışmamıza katıldı. Kıymetli eserlerini bizimle paylaşan tüm öykücülerimize teşekkür ediyorum ve hepsini kutluyorum. Tabii her yarışmada dereceye girenler oluyor. Kıymetli jüri üyelerimizin değerlendirmesinden geçerek dereceye giren öykücülerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Jüri üyelerimiz 3 ay süren değerlendirme süreciyle bu eserleri belirledi. Titiz çalışmalarından dolayı jüri üyelerimize teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

"Yazarlarımıza yeni bir alan açmak istedik"

Başkan Batur, neden Öykü Yarışması düzenlediklerini ise şu sözlerle açıkladı: "Son yıllarda öykücülüğe ilginin iyice arttığı ve öykü yayınlayan mecraların, öykü yarışmalarının yazarlar için çok kıymetli olduğunu biliyorum. Biz de Konak Belediyesi olarak yazarlarımıza yeni bir alan açmak istedik. Yarışmamızı her yıl düzenleyerek geleneksel bir hale getirmeyi de hedefliyoruz.Eğer bu yolla edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırabilir, kadın yazarlarımızı teşvik edebilirsek ne mutlu bize. Aynı zamanda geleceğe kadınların gözünden eserlerle bakılmasına destek olmak anlamına da gelecek ki; bundan da büyük bir mutluluk duyacağız."

"Edebiyata yansıyacak şehirleri ve ilçeleri güzelleştirmek için çalışıyoruz"

Büyük Usta Yaşar Kemal'in "Bir toplum bütünüyle edebiyatına yansır" sözlerini salondaki katılımcılara aktaran Başkan Batur, "Biz belediye başkanlarına düşen, edebiyata yansıyacak şehirleri, ilçeleri; o şehirlerin, o ilçelerin hayatlarını daha güzel, daha yaşanabilir kılmak konusunda mücadele etmek ve çalışmaktır. Daha aydın bir toplum için çalışmak, çabalamak en önemli görevimiz. Bugün yaşanan tüm zorluklara rağmen, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen karamsar olmadan bunu başaracağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Bağdadi: Kadın hikayeleri, bizim var olmamızı sağlar

Feminist Yazar-Akademisyen Itır Bağdadi de törende yaptığı konuşmada her kadının içinde bir yazar olduğuna, çünkü tüm kadınların bir hikayesi olduğuna dikkat çekti. Kadınların kendi hikayelerini yazmasının, kadın yazarların çoğalmasının önemini vurgulayan Bağdadi, kendi ailesindeki kadınların hikayelerini yazmaya başladığını belirterek tüm kadınlara kendi ailelerindeki kadınların hikayelerini yazmayı önerdi. "Biz kadın haklarından, kadın özgürlüklerinden bahsettiğimizde aynı zamanda kadınların kendileriyle ilgili yansımaları, kendi alanlarına sahip olmaları, kendi hikayelerini aktarmalarından bahsediyoruz" diyen Bağdadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemdeki kadınların hikayelerini anlatmaya çalışıyorum. Hani o, arşivlerde daha az bulduğumuz… Babaannemin hikayesi, halamın hikayesi, anneannemin hikayesi, anneannemin annesinin hikayesi... Ben mesela, Aydın kökenliyim, Efe torunuyum. Hep dedemden bahsedilir. Ben çok merak ediyorum, o Efenin eşi olan, o Efe erken yaşta öldükten sonra aileyi ayakta tutan Esma Nine'nin hikayesini niye bize bu kadar çok anlatmadılar diye. Kadın hikayeleri, bizim var olmamızı sağlar. Kadınlar yazmadıkları sürece, yazılı evrakta kadın hikayeleri yoktur. Erkekler, kadınları yazdığı zaman ise kalıplara göre yazarlar. Ev içinde yazarlar, ev içindeki o kısıtlamalarla yazarlar, toplumsal cinsiyet kalıplarına göre yazarlar. Bu nedenle kadın yazarlarımız çok, çok önemlidir. Bugün ödül alacak bütün kadın yazarlarımızı çok tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Bütün kadınlar için de demek istiyorum ki hepinizin içinde bir yazar var, çünkü biz yaşıyoruz, yeter ki bunu kâğıda dökelim. İsterse sizden başka hiç kimse okumasın, sadece kendiniz okuyun, sizin bir hikayeniz var. Gurur duyulacak bir direniş tarihi var. İyi ki varsınız, nice şiddetsiz günlere, diyorum."

Ödüller sahiplerine verildi

Yarışmada Birincilik Ödülünü "Umuda Köprü" adlı eseri ile kazanan Özlem Tezcan Dertsiz, plaket ve ödülünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden alırken; İkincilik Ödülünü "Bütün Yollar Bizimdir" eseriyle kazanan Zehra Gül Ergün, Üçüncülük Ödülünü "Kestim Kara Saçlarımı Gülten Abla" eseriyle kazanan Alkım Doğan'ın yerine Arzu Yavuz ile Jüri Özel Ödülünü, Havva'nın Gölgesi eseriyle kazanan Hilal Özegen'e plaket ve ödülleri Konak Belediyesi Kadın Meclis Üyeleri tarafından verildi.