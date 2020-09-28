Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam - Son Dakika

Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam

İzmir'in Konak ilçesindeki Ferahlı Mahallesi'nde, 3 bin 513 metrekare alan üzerinde inşa edilmesi planlanan 4 katlı cemevi projesinde son aşamaya gelindi.

Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesindeki Ferahlı Mahallesi'nde, 3 bin 513 metrekare alan üzerinde inşa edilmesi planlanan 4 katlı cemevi projesinde son aşamaya gelindi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölge sakinlerinin en büyük isteği olan cemevinin inşaatına yakında başlanılacağını söyledi.

Konak Belediyesi, Ferahlı Mahallesi'nde inşa edeceği cemevi için ilk kazmayı vurmaya hazırlanıyor. Bölge sakinlerinin en büyük isteği olan cemevini inşa etmek için bu yılın başında yer tespiti yaparak alandaki metruk binaları yıkmaya başlayan Konak Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Ruhsatı alarak yapımın önünde engel bırakmayan Konak Belediyesi, cemevi projesini de son aşamaya getirdi. Projesi tamamlanan cemevinin inşaatı için sıra yapım ihalesi sürecine getirildi. İhale sürecinin ardından ilk kazmanın vurularak bölgede inşaat çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

"Yoğun bir talep vardı"

Seçim döneminde bir araya geldiği vatandaşlardan bölgede bir cemevi kurulması için yoğun talep geldiğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Cemeviyle ilgili gerçekten yoğun bir talep vardı. Biz de o dönem cemevini ilçemize kazandıracağımızı söylemiştik. Göreve gelir gelmez de çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımız çok istiyordu, biz de yapıyoruz ve cemevimizi Ferahlı Mahallesi'nde kuruyoruz. Alandaki tüm metruk binaları yıktık. Şu anda cemevimizin yapılacağı yer temiz. Projemiz de bitti. Yapım ihalesini de en kısa sürede yapacağız ve ilk kazmayı vurarak inşaata başlayacağız. Hem pandemi hem de salgından önce başlayan bir ekonomik kriz var ama biz çok hızlı adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İlçemize yakışan bir cemevini, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Dört katlı inşa edilecek

Ferahlı Mahallesi'nde 3 bin 513 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek cemevi dört katlı olacak. Yamaç bir alana kurulacak cemevinde hem alt kottan hem de üst kottan girişler olacak. Bodrum katında otopark, soğuk hava depoları ve kurban kesim alanının bulunacağı binanın vatandaşların ihtiyacına cevap vereceği belirtildi. - İZMİR

Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam
Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam
Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam

Abdül Batur, Cemevi, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'taki Ferahlı Mahallesi'nde cemevi projesi tamam - Son Dakika

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