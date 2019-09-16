Konfetiden ilham alıp "roket başlığı ayırıcı mekanizma" yaptılar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden (DPÜ) bir grup öğrenci, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2019) yarışlarında kendilerini finale taşıyan "roketi başlığından ayırıcı" mekanizmayı, konfetiden esinlenerek yaptı.

DPÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve Araştırma Görevlisi İnci Umakoğlu'nun danışmanlığını üstlendiği DPÜ Uzay ve Havacılık Topluluğu öğrencilerinden oluşan ÜLGEN Roket Takımı, TEKNOFEST roket yarışlarında 571 takımdan elemeler sonucu 38 ekip arasında yer alıp finale kaldı.

ÜLGEN üyesi gençler, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Tuz Gölü'nde yapılacak yarışın finalinde rakiplerine karşı birincilik mücadelesi verecek.

Saraoğlu, AA muhabirine, öğrencilerinin özgün çalışmalarıyla bir roket imal ettiğini söyledi.

Takımda elektrik elektronik, makine, bilgisayar ile endüstri mühendislikleri bölümlerinden 11 öğrencinin bulunduğunu belirten Saraoğlu, "Öğrencilerimiz özgün bir roket tasarımı yaptı. Roketin en önemli unsurlarından olan, belli bir irtifaya ulaştıktan sonra başlığını ayıran sistemi tamamen özgün tasarımlarıyla ürettiler. Hiçbir yanıcı ve zarar verici madde kullanmadan, başlığı roketten ayırıcı bir sistem geliştirdiler." dedi.

Prof. Dr. Saraoğlu, DPÜ olarak öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını dile getirdi.

Roket projesi 10 ay sürdü

DPÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve takım kaptanı Furkan Çevikli de arkadaşlarıyla ileriye yönelik, uzay, havacılık ve savunma sanayisi alanında Türkiye'ye katkı sağlamak amacıyla roket yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Çalışmalara 10 ay önce başladıklarını kaydeden Çevikli, projeyi tamamlayıp TEKNOFEST'e başvurduklarını aktardı.

Roketi imal ederken en çok zorlandıkları konunun, başlığı ayıran mekanizma olduğunu vurgulayan Çevikli, şöyle konuştu:

"Yaptığımız roketin en önemli farkının, roket başlığını ayıran sistem olduğunu düşünüyoruz. Roketin başlığını ayırıcı sistemle ilgili araştırmalarımızda, gereken malzemenin yurt dışından temin edilebileceğini ve maliyetinin de çok yüksek olduğunu tespit ettik ayrıca malzemenin bize ulaşması da zaman alacaktı. Bu mekanizmayı kendimiz yapmaya karar verdik. Araştırmalarımız sonucunda, düğün ve eğlencelerde kullanılan konfetiden esinlenerek tamamen özgün bir çalışmayla roket başlığı ayırıcı sistemi ürettik. Hava basıncıyla çalışan mekanizmayla ilgili yaptığımız denemelerde ve testlerde başarı sağladık. Roket istenilen irtifaya ulaştıktan sonra başlığı bir patlama yaşanmadan sağlıklı bir şekilde ayrılıyor."

Çevikli, Tuz Gölü'nde fırlatılacak roketin tamamına yakınında yerli malzeme kullandıklarını sözlerine ekledi.

ÜLGEN takımında, DPÜ Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören Furkan Çevikli, Onur Çetinkaya, Onur Şeref, Emirhan Çalışkan, Mehmet Can Karahan, Fahri Solmaz, Semih Ortaeri, Resul Cemal Kaya, Tuğberk Ulucan, Ataberk Orçun Turan ve Semih Albayrak yer alıyor.