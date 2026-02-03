Kongo'da Ateşkes Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kongo'da Ateşkes Anlaşması İmzalandı

03.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDC ile M23 arasında Doha'da imzalanan ateşkes anlaşması, gerilimi azaltmayı hedefliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ve siyasi kanadı Kongo Nehir İttifakı (AFC) arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, taraflar, Doha barış sürecini güçlendirmek ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki gerilimi azaltmak için anlaşmaya vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, imza töreni 2 Şubat'ta, Katar Devleti tarafından düzenlenen Ateşkes İzleme ve Doğrulama Mekanizması toplantısının sonunda Doha'da yapıldı.

Anlaşma kapsamında taraflar, ateşkesin uygulanmasını doğrulamak ve ihlalleri raporlamak üzere, Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) ile koordineli olarak çalışan BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) liderliğindeki izleme ekiplerinin konuşlandırılmasına izin vermeyi kabul etti.

Taraflar, 15 Kasım 2025'te imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması için Doha Çerçeve Anlaşması'na bağlılıklarını teyit ettiler.

Toplantıya, ABD ve Afrika Birliği temsilcileri gözlemci olarak, Togo ise Afrika Birliği tarafından atanan arabulucu sıfatıyla katıldı.

Toplantı kapsamında MONUSCO'ya stratejik öneme sahip Uvira şehrine ilk gözlem misyonunu gönderme görevi verildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, M23 üyeleri geçen yılın başından bu yana devam eden saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkenin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden olurken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025 Aralık başında Uvira kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ateşkes Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:28:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kongo'da Ateşkes Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.