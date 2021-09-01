Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin Ituri eyaletinde faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup Komanda-Luna kara yolunu trafiğe kapattı.

İsyancılar 13 sivili öldürdü, 15 aracı ateşe verdi.

Olay sonrasında bölgeye gelen güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

İsyancılar dün yine aynı bölgede 11 çocuğu kaçırmıştı.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırısında binlerce sivil yaşamını yitirdi.