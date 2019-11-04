Kongre ve fuar merkezinin fizibilite çalışması yapılacak

Niğde Belediyesi tarafından yapılması planlanan kongre ve fuar merkezi projesi, Ahiler Kalkınma Ajansınca fizibilite desteği programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunulan proje, destek programına alınarak, fizibilete çalışması yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ahiler Kalkınma Ajansı'na sundukları projenin 2019 yılı "fizibilite desteği programı" kapsamında desteklemeye hak kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılması öngörülen fuar ve kongre merkezine yönelik fizibilite çalışması yapılacak. Fizibilite çalışması sonucunda oluşacak rapora göre projemizin yol haritasını ortaya çıkaracağız. İlimizde düzenlenecek kültürel ve sanatsal etkinlikler için çok önemli bir ihtiyaç olan fuar ve kongre merkezimiz tamamlandığında şehrimizde önemli fuarlara ve programlara ev sahipliği yaparak sosyal, kültürel ve ekonomik alanlara katkı sağlayacak."