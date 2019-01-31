Son Dakika Haberleri: Konkordato İlan Eden Tavukçuluk Firmasına Yem Desteği

Konkordato İlan Eden Tavukçuluk Firmasına Yem Desteği

1 saat önce

Adana'da faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden bir tavukçuluk firmasının Mersin'deki tesislerinde yem bulunamadığı için telef olmakla karşı karşıya kalan yüz binlerce civciv için yem tedarikine başlandığı bildirildi.

Konkordato İlan Eden Tavukçuluk Firmasına Yem Desteği, System.String[]
Adana'da faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden bir tavukçuluk firmasının Mersin'deki tesislerinde yem bulunamadığı için telef olmakla karşı karşıya kalan yüz binlerce civciv için yem tedarikine başlandığı bildirildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana'da konkordato ilan eden ve bir tavukçuluk firmasına fason üretim yapan, Adana ve Mersin'deki işletmelerinde bulunan yaklaşık 2 milyona yakın kanatlı hayvana, hukuki ve ticari nedenlerden dolayı bir haftadır yem tedariki yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sorunun çözülmesi için bakanlığın yoğun çaba ve gayretleri sonucu 29 Ocak tarihi itibariyle yeni firmalarla sözleşme yapılmaya başlandığı belirtilerek, "Söz konusu Riyad Kavasoğlu'nun işletmesine dün itibariyle yem tedariki yapılmış olup, bir yem firması ile de dün itibariyle sözleşme yapmıştır" denildi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da açıklamasında, "Bu süreçte bizlerden desteklerini her daim esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcilerine yoğun çalışmalarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Adana, Mersin, Güncel
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