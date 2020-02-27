Konser biletini para yerine oyuncak karşılığında verdiler - Son Dakika
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Konser biletini para yerine oyuncak karşılığında verdiler

6 saat önce

Zonguldak'ta, köy okullarında eğitim öğretim gören çocuklar adına düzenlenen konser biletinin karşılığında oyuncak toplandı.

Konser biletini para yerine oyuncak karşılığında verdiler, System.String[]

Zonguldak'ta, köy okullarında eğitim öğretim gören çocuklar adına düzenlenen konser biletinin karşılığında oyuncak toplandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurumun sporcu fabrikasında Anadolu Rock grubu tarafından konser düzenlendi.

Konsere gelen vatandaşlar, köy okullarındaki çocuklara dağıtılmak üzere konsere girebilmek için görevlilere oyuncakları teslim etti.

Grup üyeleri, birçok ünlü şarkıcının parçalarını seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bünyelerinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi üyelerince sosyal sorumluluk projesi kapsamında konser düzenlendiğini söyledi.

Konsere biletle değil, oyuncakla giriş şartı konulduğunu ifade eden Yüksel, "Konserimizde sloganımız bilet yerine bir oyuncak. Gençlerimize bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Onların destek ve sloganlarıyla ya da onların yapmak istedikleri faaliyetlerle ve onların önderliğinde hareket ediyoruz çünkü yapılan her organizasyonda onların da işin içerisinde olması güzel. Konser kapsamında toplanan oyuncakları köy okullarında eğitim gören çocuklarımıza getireceğiz. Onlarla birlikte aynı zamanda 'Merkezim her yerde' adı altında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik kapsamında bu oyuncakları onlara hediye edeceğiz." diye konuştu.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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