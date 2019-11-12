Konser gelirleri kampüs hayvanlarına
6 saat önce
Boğaziçi Filarmoni Orkestrası ev sahipliğinde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik 18 Kasım'da hayvanlar için konser verecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:06 Kaynak: AA
Boğaziçi Filarmoni Orkestrası ev sahipliğinde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik 18 Kasım'da hayvanlar için konser verecek.
Albert Long Hall'da düzenlenecek konserde Rameau, Beethoven, Chopin, Mouquet, Piazzolla ve Saparov'un eserlerini Bright Duo'yu oluşturan piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütçü Ceren Dik icra edecek.
Konser gelirleri kampüs hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak.
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