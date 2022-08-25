İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen , adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika

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