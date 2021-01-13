Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı - Son Dakika

Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı

13.01.2021 14:12
Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı, System.String[]

Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı.

Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi güney yan yolda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Fethi Sümer kontrolündeki Ford marka kapalı kasa ticari minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki çitleri ve direği deviren minibüs ardından yan yatarak yola devrildi. Yan yatan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan minibüs çekici ile devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü.

(Metin Başar - Cem Güney Kılıç/İHA)

TEM Otoyolu, Ataşehir, Çamlıca, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi Avustralyalı uzmanlardan korkutan tespit! Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs bulundu Göksel Gümüşdağ'dan G.Saray'a İrfan Can yanıtı: Avrupa peşindeyken neden şimdi satayım? Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi Kaybolan kadının, uyuşturucu kuryeliği yapmak istemediği için öldürüldüğü iddia edildi Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü
Son dakika! Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimini kazanan AK Partili Aydın Pehlivan oldu Son dakika! Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimini kazanan AK Partili Aydın Pehlivan oldu         
14:36
Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere         
14:19
Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu         
14:05
Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor         
13:38
Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi         
13:00
Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti         
12:37
Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı         
12:24
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 14:55:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei