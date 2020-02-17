Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

14 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Kula'ya bağlı Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık yolundan Gökçeören Mahallesi istikametine seyir halinde olan Fevzi Erim (46) idaresindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobil, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrulurken, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Fevzi Erim, kontrolsüz bir şekilde elektrik direğine saplanan otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Gökçeören İtfaiye Müfrezesi ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Erim'i çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erim, daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erim, burada yapılan tetkiklerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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