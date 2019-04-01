Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu
31 dakika önce
Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Çorum
'un İskilip
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan İskilip istikametine seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 19 TE 720 plakalı otomobil Karaburun
köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.A., H.G., G.G., G.G. ve İ.G. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalaleri yapılan yaralılar ambulansla İskilip Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:52 Kaynak: İHA
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