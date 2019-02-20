Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
1 saat önce
Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Çorum
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Eşref Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami A.'nın (40) kullandığı 19 AAJ 676 plakalı otomobil Binevler Kavşağı'na doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:37 Kaynak: İHA
Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi
Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!
Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı