Konuşacak ne çok konumuz var! - Son Dakika

Konuşacak ne çok konumuz var!

06.03.2021 07:40
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Paneller, söyleşiler, atölyeler, müzik ve dans performanslarından oluşan WOW - Dünya Kadınlar Festivali dün başladı.

Paneller, söyleşiler, atölyeler, müzik ve dans performanslarından oluşan WOW - Dünya Kadınlar Festivali dün başladı. 'Şehirde Kadın Olmak' temasını ele alan festivalde bugün akademisyen Aksu Bora, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ve gazeteci-yazar Saima Mir ev içi şiddet, ev içi emek ve derin yoksullaşmayı konuşacak. Yarınki oturumun başlığıysa 'Şehirde Dayanışma...' Daha kapsayıcı ve eşit bir yaşam için harekete geçen kadınların çalışmalarına ve çözüm önerilerine yer verilecek. 5 Harfliler editörü Hazal Halavut, Havle Kadın Derneği kurucusu Rümeysa Çamdereli, İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ve feminist tarihçi Jade Bentil katılıyor. Kayıt için: wowistanbul.org

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet türlerini azaltma amacıyla çalışan sosyal sorumluluk platformu Kız Başına, "Cinsel şiddetle hep birlikte mücadele ediyoruz" çağrısıyla bugün ve yarın Zoom üzerinden etkinlikler düzenleyecek. Bugün 14.00'te başlayacak 'Geçmişten Günümüze Cinsel Şiddet Olgusu' başlıklı etkinliğin konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Kuloğlu. Yarın 19.00'daysa Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Alkılıç 'Kadın Sağlığı ve Cinsellik' üzerine konuşacak. Ayrıntılı bilgi: kizbasina.com

Yarın düzenlenecek, öne çıkan bazı etkinliklerse şöyle: Antalya Kadın Danışma Dayanışma Merkezi, 15.00-17.00 saatleri arasında Zoom'da 'Kadın Cinayetleri ve Sığınaklar' konulu bir forum düzenliyor. İzmir Kent Konseyi'nin 'Pandemide Kadın Olmak' başlıklı paneliyse 20.00'de konseyin sosyal medya hesaplarında.

Pazartesi günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'Pandemide Kadın Olmak' temalı bir sanal sergiye ev sahipliği yapacak. oktam.omu.edu.tr adresi üzerinden gezilebilecek.

Şef Prof. Dr. Suat Kıyak yönetimindeki Gazi Üniversitesi Türk Sanat Musikisi Topluluğu'nun konseri... Saat 14.00'te başlayacak konser YouTube ve Zoom üzerinden izlenebilir.

Yeditepe Üniversitesi'nin emekçi kadınlara ve kadınların emeğini destekleyen bilim, sanat, spor ve iş dünyasından isimlere ödüllerini takdim ettiği Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'yse 20.00'de Yeditepe Üniversitesi'nin YouTube kanalında...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Aksaray Şubesi, 10 Mart Çarşamba günü, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Kütüphanesi'nde saat 14.00'te İstanbul Sözleşmesi'ni konu alan bir panel düzenliyor. Etkinliğin konuşmacısı avukat Elif Ergin.

Yenimahalle Belediyesi'nin 8 Mart etkinlikleri dört gün sürüyor. 8 Mart'ta 'Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi ve İslami Feminizm', 9 Mart'ta 'Yerel Yönetimde Kadın', 10 Mart'ta 'Sivil Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konuları konuşulacak. Gazeteci-yazar Mine Söğüt, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucusu Dr. Gülsüm Kav, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan ve Ankara BB Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınmaevi Şefi Şenay Yılmaz ise 11 Mart'ta 'Türkiye'de Kadın Olmak' üzerine konuşacak. Tüm oturumlar 19.00'da, Yenimahalle Belediyesi'nin YouTube kanalında.

Konuşacak ne çok konumuz var!

İstanbul, Türkiye, Müzik, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Konuşacak ne çok konumuz var! - Son Dakika Magazin


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