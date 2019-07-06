Son Dakika Haberleri: KONYA 13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

KONYA 13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı

59 dakika önce

13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandıKonya'da, son bir ayda 8 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiden M.Y. (13), polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı
Konya'da, son bir ayda 8 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiden M.Y. (13), polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içinde kent merkezindeki 8 iş yerinde meydana gelen para, içecek, sigara, cep telefonu ve yazar kasa hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edebilmek için iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin daha önce hırsızlıktan suç kaydı olan E.Y. (15) kardeşleri S.Y. (15) ve M.Y. ile A.D. (16) olduğu belirlendi.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, S.Y. ve A.D.'nin başka suçtan tutuklanıp cezaevinde olduğunu tespit ederken, E.Y. ve M.Y.'nin ise merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Çimenlik Caddesi'nde motosikletle gezdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İki kardeş ihtara uymayıp kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Kısa süre sonra şüphelilerden M.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. E.Y. ise kaçtı.
Hırsızlık olaylarını kabul eden M.Y., çaldıkları sigaraları bakkala sattıklarını söyledi. Bakkala giden polis, sigaraları alarak sahiplerine teslim etti. M.Y. ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdüdürlüğü'ne teslim edildi.
KONYA 13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:28 Kaynak: DHA
Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:27:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA 13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]