Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Yalıhüyük ziyareti - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Yalıhüyük'te ilk olarak İlçe Belediyesini ziyaret eden Altay, Başkan Hasan Koçer ile bir süre makamda sohbet etti.

Başkan Altay, daha sonra esnaf ziyareti yaparak, esnafla bir süre sohbet etti.

Temaslarına Akkise köprüsü yanında suğla arazisi önünde sürdüren Altay, Suğla arazisini işleyen çiftçilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin hangi araziyi ekecekleri belli şekilde oluştu. Hem yatırım yapabilecekler hem de çiftçi desteklerinden faydalanabilecekler. Mülkiyetinin alımı konusunda da çok olumlu bir adım atıldı. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, İl teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Altay'ın programına Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, Belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.