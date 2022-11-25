Konya'da köpeklerin kürekle canice öldürüldüğü barınakta ilk fatura kesildi - Son Dakika
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Konya'da köpeklerin kürekle canice öldürüldüğü barınakta ilk fatura kesildi

25.11.2022 14:31

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki görevlinin elindeki kürekle vurduğu köpekleri öldürmesi infiale neden oldu. Kan donduran anlara tepki yağarken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, şube müdürü ise görevden uzaklaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

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