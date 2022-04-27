Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

27.04.2022 15:08
Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir otomobilin içine gizlenmiş 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir otomobilin içine gizlenmiş 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin müşterek yaptığı istihbarat çalışmalar doğrultusunda Konya plakalı bir araçla Akşehir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Ekipler Afyonkarahisar istikametinden Akşehir istikametine giden aracı bir süre takip ettikten sonra D-300 Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan O.G. (25) M.G. (20) ve S.G. (21) gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada S.G.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 23 adet mermi ve araçta yapılan aramada ise toplam 12 bin 376 adet Regapen 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Her üç şüpheli hakkında da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden S.G. hakkında ayrıca 6136 S.K.M.'den işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 12 bin 376 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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