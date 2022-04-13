2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi

13.04.2022 15:13
2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 tırda yaptığı aramada, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekiplerinin durdurduğu 2 tırda yaptığı aramada, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den Konya'ya kaçak sigara ve alkol getirileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Karapınar- Ereğli Karayolu üzeri Ulus Mahallesi mevkiinde şüphelilere ait 2 tırı durdurdu. Tırlarda Narkotik ve Tütün Tespit Köpeği ile birlikte yapılan aramalar sonucunda, 2 bin 763 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 1 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Tır sürücüleri ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

(İHA)

2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 763 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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