Son Dakika Haberleri: Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5)
Son Dakika Güncel Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5) - Son Dakika

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5)

6 saat önce

ÇÖKEN EVİ 400 LİRAYA KİRALAMIŞ Konya'nın Karatay ilçesinde, çökme sonucu torunları Muhammed ve Bektaş ile yaşamını yitiren Sultan Dakım'ın pazarcılık yaptığı ve 2 katlı kerpiç evi yaklaşık 3 ay önce 400 liraya kiraladığı öğrenildi.

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (5), System.String[]

ÇÖKEN EVİ 400 LİRAYA KİRALAMIŞ

Konya'nın Karatay ilçesinde, çökme sonucu torunları Muhammed ve Bektaş ile yaşamını yitiren Sultan Dakım'ın pazarcılık yaptığı ve 2 katlı kerpiç evi yaklaşık 3 ay önce 400 liraya kiraladığı öğrenildi. Bazı bölümleri yıkık olmasına rağmen kirası uygun olduğu için evi tuttuğu belirtilen Sultan Dakım'ın, kızı ve oğlu ile aynı mahallede yaşadığı öğrenildi. Sultan Dakım'ın ölen torunlarının ise kuzen oldukları belirtildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çöken 2 katlı kerpiç evin bitişiğinde bulunan bina da çökme riski nedeniyle tahliye edilip, mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, mahalledeki riskli evlerin tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan Sultan Dakım ile torunları Muhammed ve Bektaş'ın cenazeleri, Selçuklu ilçesindeki Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
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