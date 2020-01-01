Konya'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
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Konya'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi

6 saat önce

Konya'da 2020 yılının ilk bebeği 3 kilo 170 gram olarak dünyaya gelen kız bebek oldu.

Konya'da 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi, System.String[]

Konya'da 2020 yılının ilk bebeği 3 kilo 170 gram olarak dünyaya gelen kız bebek oldu.


Konya'da Mehmet ve Melek Sarıbacak çifti, bebeklerine 2020 yılın ilk dakikalarında kavuştu. Anne Melek Sarıbacak, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelerek doğumu beklemeye başladı. Anne Melek Sarıbacak, saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 170 gram ağırlığında ve 50 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Konya'da yılın ilk bebeği olan bebeğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Ataş ve hastane idarecileri çeyrek altın ve bebek bakım paketi hediye etti. Anneye hediyeleri takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bebeğimize hayırlı ömürler diliyorum. Ailesine hayırlı olsun diliyorum. Bebeğimiz çok sağlıklı görünüyor. Ailesi de çok iyi durumda. 3 tane kardeşi var, dördüncü bebek olarak aileye inşallah mutluluk getirir diye dua ediyorum" dedi.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, "Burada, bu güzel ortamda ve normal yolla doğumun olması ve bebeğimizin sağlıklı olması bizleri mutlu etti. İnşallah bebeğimiz ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.


Anne Melek Sarıbacak ise, "Ağrım tutunca geldik. Allah'a şükür doğdu. Hem yorgunluk, hem heyecan, hem de mutluluk var. Sağ salim doğdu. Benim de, bebeğimin de hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ali Kemal, Konya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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