Konya'da 25 Metre Çapında, 15 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Konya'da 25 Metre Çapında, 15 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu

Konya'da 25 Metre Çapında, 15 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu

02.06.2023 23:26

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. İlçeye bağlı Mısırlı Yaylası'nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. İlçeye bağlı Mısırlı Yaylası'nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti. Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

"KİMSENİN OLMAMASI BÜYÜK ŞANS"

Obruğun oluştuğu sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Tahir Akpınar, gazetecilere, duydukları gürültünün ardından obruğun oluştuğu yere gittiklerini söyledi. Büyük bir tozla karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, "Olay yerinde o an kimsenin olmaması ve çalışmaması da büyük şans, tarla sahibine geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 25 Metre Çapında, 15 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu - Son Dakika


Son Dakika
23:36 PSG, Messi'den sonra bir dünya yıldızını daha kaybetti: Sergio Ramos takımdan ayrılıyor
23:31 PSG, Haziran'da zemheriyi yaşıyor! Messi'den sonra bir dünya yıldızı daha ayrıldı
23:32 Okul müdürü, çocuk istismarını savunan paylaşımları nedeniyle protesto edildi
23:27 Mezuniyet töreninde protesto: Çocuk istismarını destekleyen paylaşım yapan okul müdürüne sırtlarını döndüler
23:27 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:26 Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı
23:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
23:08 Mücadele nefes kesti! Kadınlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
22:59 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelinin dikileceği yeri açıkladı
22:58 "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" demişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözünü tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 00:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da 25 Metre Çapında, 15 Metre Derinliğinde Obruk Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement