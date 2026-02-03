Konya\'da 2500 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ocak ayında yapılan operasyonda 2 bin 500 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 bin 500 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - KONYA