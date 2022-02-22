Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi

22.02.2022 14:59
Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi

Beyşehir'de hediyelik eşya satan iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 65 ton gümrük kaçağı tütüne el konuldu.

Beyşehir'de hediyelik eşya satan iş yerinde ele geçirilen yaklaşık 65 ton gümrük kaçağı tütüne el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müzik aletleriyle hediyelik eşya satışı yapılan iş yerinde, kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarını aldı.

İş yerinin yanı sıra bir evle depo ve araçta yapılan aramada, 64,6 ton kıyılmış gümrük kaçağı tütün, 465 bin 200 boş makaron, 17 bin 840 bandrolsüz doldurulmuş makaron, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirdi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beyşehir, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 65 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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