3. Sayfa

Konya'da Akaryakıt İstasyonu Gaspı: 2 Kişi Tutuklandı

24.01.2026 11:06
Ereğli'de akaryakıt istasyonundan 13 bin lira gasp eden 2 kişi tutuklandı, biri büyücü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonun market bölümünden yaklaşık 13 bin lira gasp eden ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin, daha önce para karşılığında muska ve büyü yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 02.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi İvriz yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen 2 kişi, çalışanı tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 13 bin lirayı alan gaspçılar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonrası şüphelilerin A.K. (27), İ.K.(21) ile onlara yardımcı olduğu ileri sürülen 48 yaşındaki A.Y.G. ve henüz ismi belirlenemeyen bir arkadaşların daha olduğu belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsıların tabancayla çalışanları tehdit ederek paraları aldıktan sonra olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Zanlı, daha önceden para karşılığı muska ve büyü yapmış

Şahısların bulunduğu adresi tespit eden polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, gasp ettikleri paranın bir miktarını ise farklı bir petrolde harcadıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.D. ve İ.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklanan A.Y.D.'nin daha önce para karşılığında muska ve büyü yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı belirlenmesi sonrası gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

