Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza - Son Dakika
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Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza

08.03.2023 00:52
Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira para cezası uygulandı.
Atatürk Caddesi'nde atıyla giden bir kişi, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi.
"Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı.
Kovalamacayla yakalanan kişiye, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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Atatürk Caddesi, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da alkollü olarak atıyla caddede dolaşan kişiye 10 bin 111 lira ceza - Son Dakika
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