Konya'da araçlarında 10 ruhsatsız silah bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerinde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından Tuzyaka Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 07 HPF 22 plakalı otomobilde arama yaptı. Otomobilin motor bölümüne gizlenmiş halde 10 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait 10 şarjör bulundu.

Gözaltına alınan R.A. ve Ö.P, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.