Konya'da aranan 32 kişi yakalandı - Son Dakika
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Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

20.05.2022 10:47
Konya'da aranan 32 kişi yakalandı

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Konya'da, haklarında 1 yıldan 28 yıla kadar çeşitli suçlardan hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesi doğrultusunda il merkezinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda "Hırsızlık, taksirle ölüme sebebiyet verme, kasten yaralama, silahlı tehdit ve şantaj" gibi suçlardan aranan, 1 yıldan 28 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere ve cezaevine teslim edildi. - KONYA

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı Konya'da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da aranan 32 kişi yakalandı - Son Dakika


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