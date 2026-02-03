Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
Spor

Konya'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Heyecanı

03.02.2026 10:32
UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda dünya rekorları ve altın madalyalar sahibi oldu.

Konya'da 1-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda ikinci gün akşam seansının bitmesiyle tamamlandı.

Kadınlar Bireysel Sprint Yarışı çeyrek finalinin birinci ayağıyla başlayan akşam seansı, yarı finale yükselen sporcuların belli olmasıyla açıldı. Seans, erkekler puan yarışıyla devam ederken, program erkekler zamana karşı finaliyle sürdü. Günün ikinci seansı, kadınlar ve erkekler takım takip finalleriyle sona erdi.

Konya Velodromu'nda Dünya rekorları ve yıldız isimler öne çıktı

Kadınlar Takım Takip finallerinde altın madalya mücadelesi nefes kesti. Büyük Britanya, Almanya karşısında 4: 02.808'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinciliği elde etti. İlk seansta 4: 03.634'lük dereceyle dünya rekoruna imza atan Büyük Britanya, ikinci seansta bu derecesini geliştirerek kendi rekorunu tazelemiş oldu.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda eliminasyon ve madison disiplinlerinde şampiyonluğa ulaşan Tim Torn Teutenberg, bu yıl da puan yarışında birinciliği elde ederek pist bisikletindeki istikrarlı başarısını sürdürdü.

2024 UCI Elit Bisiklet Dünya Şampiyonası zamana karşı yarışında bronz madalya kazanan Joseph Truman, 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda sergilediği performansla altın madalyaya uzandı. Truman, Konya Olimpik Velodromu'nda elde ettiği bu sonuçla kariyerine önemli bir Avrupa şampiyonluğu daha eklemiş oldu.

Yol ve pist bisikletinin efsane isimlerinden Lotte Kopecky, Kadınlar Eliminasyon yarışında sergilediği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Deneyimi ve yarış içindeki hakimiyetiyle öne çıkan Kopecky, Konya Olimpik Velodromu'nda bir kez daha klasını ortaya koydu.

Kadınlar Bireysel Sprint yarışlarında Emma Finucane (Büyük Britanya), Alina Lysenko (AIN), Sophie Capewell (Büyük Britanya) ve Lea Sophie Friedrich (Almanya), yarı final mücadelelerinin ardından finale yükselen isimler oldu.

Erkekler Takım Takip elemelerinde dünya rekoru derecesi elde eden Danimarka'nın sonucu, ilk değerlendirmede kural ihlali gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. Yapılan incelemelerin ardından alınan kararla, 3: 39.977'lik derece dünya rekoru olarak tescil edildi.

Milli sporcular mücadele etti

Erkekler Puan Yarışı'nda milli sporcumuz Mustafa Tarakçı ve Eliminasyon Yarışı'nda Fatmanur Doğan, Avrupa'nın önde gelen sporcularına karşı gösterdiği performansla şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

2 Şubat-2. seans sonuçları:

Erkekler Puan Yarışı

Altın: Tim Torn Teutenberg- Almanya

Gümüş: Conrad Haugsted- Danimarka

Bronz: Jasper de Buyst- Belçika

Kadınlar Eliminasyon Yarışı

Altın: Lotte Kopecky- Belçika

Gümüş: Victoire Berteau-Fransa

Bronz: Lea Lin Teutenberg- Almanya

Erkekler Zamana Karşı Yarışı

Altın: Joseph Truman- Büyük Britanya

Gümüş: Etienne Oliviero- Fransa

Bronz: David Peterka- Çekya

Kadınlar Takım Takip Yarışı

Altın: Büyük Britanya

Gümüş: Almanya

Bronz: İtalya

Erkekler Takım Takip Yarışı

Altın: Danimarka

Gümüş: İsviçre

Bronz: Büyük Britanya - KONYA

Kaynak: İHA

Büyük Britanya, Danimarka, Dünya, Konya, Spor, Son Dakika

