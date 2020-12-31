Konya'da belediye otobüsü şoförünü darbeden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da bindiği belediye otobüsünün şoförünü darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, belediye otobüsüne binen Muhammed Ahmet A. (22), merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle şoföre saldırdı.

Otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Polisteki ifadesinde, "canı sıkıldığı için" otobüs şoförüne saldırdığını söylediği belirtilen şüphelinin, daha önce de başka bir belediye otobüsünün camını kırdığı ortaya çıktı.