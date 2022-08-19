Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü

19.08.2022 23:35
Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü

Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 33 yaşındaki Habib Karakaya tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheliler, olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Habib Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya karışan ve kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü - Son Dakika
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