Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

02.10.2022 10:00
Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün bulunduğu adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 8 firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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