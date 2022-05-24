Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı - Son Dakika
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Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı

24.05.2022 15:41

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçinin yabani hayvanlardan korumak için tarlasını çevirdiği tel örgüler çalındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçinin yabani hayvanlardan korumak için tarlasını çevirdiği tel örgüler çalındı.

Bademli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamza Nergiz, nohut ektiği tarlasını yabani hayvanlardan korumak için tel örgüyle çevirdi.

Bir süre sonra tarlasındaki tel örgülerin sökülerek çalındığını fark eden Nergiz, jandarmaya başvurdu.

Zararının yaklaşık 20 bin lira olduğunu belirten Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tel örgülerin çalındığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Tel örgülerinin getirilmesi halinde, çalanlar hakkında şikayetçi olmayacağını ifade eden Nergiz, "Lütfen çaldıkları tel örgüleri yerlerine koysunlar. Hatta emeklerini de ödeyelim. Biz burayı vahşi hayvanlardan korumak istedik ama vahşi insanlarımızdan koruyamadık." dedi.

Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı
Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı
Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı
Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı

YORUMLAR
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Tarlasından tel örgüleri çalındı, hırsızlara böyle seslendi: 'Şikayetçi olmayacağım, getirsinler kursunlar, emeklerini, işçiliklerini de ödeyeceğim' Tarlasından tel örgüleri çalındı, hırsızlara böyle seslendi: 'Şikayetçi olmayacağım, getirsinler kursunlar, emeklerini, işçiliklerini de ödeyeceğim' 'Dedemden miras kaldı' dediği yolu tel örgüyle kapattı 'Dedemden miras kaldı' dediği yolu tel örgüyle kapattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı - Son Dakika


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