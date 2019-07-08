Son Dakika Haberleri: Konya'da çöp aracı devrildi: 3 yaralı
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Konya'da çöp aracı devrildi: 3 yaralı

58 dakika önce

Konya'nın Çumra ilçesinde çöp aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'da çöp aracı devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde çöp aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serkan Karakaya idaresindeki 42 HAJ 75 plakalı çöp kamyonu, ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi yakınlarında devrildi.
Karakaya ile araçta bulunan Muhammet Dikkafa ve Zafer Kurbi yaralandı.
Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaralıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:18 Kaynak: AA
Karakaya, Serkan, Çumra, Konya, Güncel
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