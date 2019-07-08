Konya'da çöp aracı devrildi: 3 yaralı
58 dakika önce
Konya'nın Çumra ilçesinde çöp aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:18 Kaynak: AA
'nın Çumra
ilçesinde çöp aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Serkan Karakaya
idaresindeki 42 HAJ 75 plakalı çöp kamyonu, ilçeye bağlı Güvercinlik
Mahallesi yakınlarında devrildi.
Karakaya ile araçta bulunan Muhammet Dikkafa ve Zafer Kurbi yaralandı.
Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz
yaralıları ziyaret etti.
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