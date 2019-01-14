Konya'da Dağcılar Ferzine Mağarası'na Tırmandı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 7 doğasever ve dağcı, karlı havada çığ tehlikesine aldırmadan Ferzine Mağarası'na tırmandı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 7 doğasever ve dağcı, karlı havada çığ tehlikesine aldırmadan Ferzine Mağarası'na tırmandı. Sabah
erken saatlerde Kuğulu Park
'ta buluşan 7 kişilik ekip, Toros Dağı'nın zirvesinde bulunan Ferzine Mağarası'na tırmanmak için hareket etti.
Zaman zaman 1 metreyi bulan karlı bölgeden 2 saatlik zor bir tırmanıştan sonra ekiptekiler mağaraya ulaştı.
Seydişehirli dağcılar adına konuşan Tayfun Koyuncu, "Bir haftadır bölgede devam eden kar yağışı sonrası sabah erken saatlerde ekip arkadaşlarımızla buluşarak 1 metreyi bulan karda çiğ tehlikesine karşı yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeye tırmanış gerçekleştirdik. Amacımız Seydişehir'in güzel dağlarını, mağaralarını bölge insanına tanıtarak, bu güzellikleri herkesin görmesini sağlamak." dedi.
Ekip, Ferzine Mağarası'nda Türk bayrağı açarak, fotoğraf çektikten sonra Seydişehir'e döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:00 Kaynak: AA
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