Konya'da Eğitime Hava Engeli

13.01.2026 10:33
Ereğli, Akören ve Derebucak'ta okullar tatil, bazı mahallelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Konya'nın ilçelerinden Ereğli, Akören ve Derebucak'ta tüm okullarda eğitime ve Seydişehir ile Doğanhisar'ın bazı mahallelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Akören ve Derebucak ilçelerinde tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Seydişehir'in Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye ve Yaylacık mahalleleri ile Doğanhisar'ın Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin ve Kemer mahallelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Öte yandan, Konya'nın Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde de eğitim ve öğretime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Konya'da Eğitime Hava Engeli
