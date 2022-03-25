Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı öne sürülen 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı öne sürülen 35 şüpheli yakalandı

25.03.2022 12:28
Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı öne sürülen 35 şüpheli yakalandı

Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile düzeneği temin eden işi şüphelinin 10 Mart'ta yakalanmasının ardından çalışmasını derinleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan ifadeler doğrultusunda yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, ses ve görüntü aktarmak için telefon gibi kullanılan taşınabilir wifi cihazları, düğme görünümlü mikro kameralar, mikro kulaklıklar, veri aktarıcılar ve sahte sınav belgeleri ele geçirildi.

Cerrahi maskeye kamera gizlemişler

Şüphelilerin iki yöntem kullandığı belirlendi.

Sınava giren adayların cerrahi maskeye ya da elbise düğmesinin yerine gizlediği kamera sayesinde dışarıdaki kişinin soruyu gördüğü, mikro kulaklıkla cevapları adaya bildirdiği tespit edildi.

Diğer yöntemde ise adaylara benzeyen "Joker" olarak adlandırılan kişilerin sınavlara girdiği, bu kişilerin saç, sakal, bıyık, kaş düzenlemeleri yaptırdığı, adayla aynı tarz giyindiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve ÖSYM Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu yöntemle ehliyet alanlar hakkında da işlem yapılacağı ve ehliyetlerinin iptal edileceği öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Ehliyet, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı öne sürülen 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırladığı öne sürülen 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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