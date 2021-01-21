Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Konya'da, boşandığı karısını sokakta bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı K, eski eşi müşteki Hilal İ. ve taraf avukatları katıldı.

Hacı K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü eski eşiyle çocuklarının velayetini görüşmek üzere ikamet ettiği İzmir'den Konya'ya geldiğini iddia etti.

Olay günü telefonla aradığı Hilal İ'nin kendisini otogar yakınlarında bir yere çağırdığını öne süren Hacı K, "Buluşup konuştuğumuz sırada yanımıza bir araç yaklaştı. İçinde tanımadığım iki kişi vardı. Hilal İ'ye, 'Hayırdır, seni rahatsız mı ediyor?' dediler. Hilal İ. de 'Eski eşim' cevabını verince bana saldırmaya başladılar. Onlar bana vuramadan olay yerinden kaçtım. Arkamı dönüp baktığımda eski eşimi arabaya bindirip hep birlikte gittiklerini gördüm. Yanımda silah ya da bıçak yoktu. Eski eşimin kim tarafından yaralandığına ilişkin bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Yaralanan kadın şikayetçi oldu

Müşteki Hilal İ. ise sanığın beyanlarının doğru olmadığını belirterek, "Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O gün olayın tanıkları Mehmet Ali G. ve Ali Ö. olmasaydı, şu anda ölmüş olacaktım. Hala korku içinde yaşıyorum." beyanında bulundu.

Tanık Mehmet Ali G, olay günü iş arkadaşı Ali Ö. ile korniş takmak için müştekinin yeni taşınmak üzere olduğu evine gittiklerini söyledi.

Burada yeni evin anahtarını yanına almayı unuttuğunu söyleyen Hilal İ'yi, kendi araçlarıyla eski oturduğu eve getirdiklerini anlatan Mehmet Ali G, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Müşteki, anahtarını almak için eve girdi. Kısa süre sonra dışarı çıktığında sanığın elinde bir bıçakla müştekiye saldırdığını gördük, 5-6 kez bıçakla vurdu. Müşteki kaçmaya çalışıyor, sanık da peşinden koşuyordu. Elindeki bıçakla 40-50 metre kovaladı, yakaladıkça bıçakladı. Bunun üzerine içinde bulunduğumuz aracı, üzerine sürerek müştekiyi kurtarmak istedik. Müdahalemiz sonucunda sanık eylemine devam edemedi."

Tanık Ali Ö. de Mehmet Ali G. ile benzer ifade verdi.

Sanık avukatı, müvekkiline iftira atıldığını, müştekinin, Hacı K'dan olan çocuklarının velayetini almak için söz konusu suçlamayı yaptığını savundu.

Müşteki avukatı, müvekkilinin olay günü hayati tehlike geçirdiğine ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğüne dikkati çekerek, sanığın tutuklanmasını ve "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddiaya göre, eski eşi Hilal İ'nin boşandıktan sonra başkasıyla görüştüğünü öğrenen Hacı K, 6 Mayıs 2019'da ikamet ettiği İzmir'den Konya'ya gelerek, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şehit Ali Kaymak Sokakta eski eşini 3 yerinden bıçaklamıştı.