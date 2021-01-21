Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor

21.01.2021 12:13
Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor, System.String[]

Konya'da, boşandığı karısını sokakta bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da, boşandığı karısını sokakta bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı K, eski eşi müşteki Hilal İ. ve taraf avukatları katıldı.

Hacı K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü eski eşiyle çocuklarının velayetini görüşmek üzere ikamet ettiği İzmir'den Konya'ya geldiğini iddia etti.

Olay günü telefonla aradığı Hilal İ'nin kendisini otogar yakınlarında bir yere çağırdığını öne süren Hacı K, "Buluşup konuştuğumuz sırada yanımıza bir araç yaklaştı. İçinde tanımadığım iki kişi vardı. Hilal İ'ye, 'Hayırdır, seni rahatsız mı ediyor?' dediler. Hilal İ. de 'Eski eşim' cevabını verince bana saldırmaya başladılar. Onlar bana vuramadan olay yerinden kaçtım. Arkamı dönüp baktığımda eski eşimi arabaya bindirip hep birlikte gittiklerini gördüm. Yanımda silah ya da bıçak yoktu. Eski eşimin kim tarafından yaralandığına ilişkin bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Yaralanan kadın şikayetçi oldu

Müşteki Hilal İ. ise sanığın beyanlarının doğru olmadığını belirterek, "Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O gün olayın tanıkları Mehmet Ali G. ve Ali Ö. olmasaydı, şu anda ölmüş olacaktım. Hala korku içinde yaşıyorum." beyanında bulundu.

Tanık Mehmet Ali G, olay günü iş arkadaşı Ali Ö. ile korniş takmak için müştekinin yeni taşınmak üzere olduğu evine gittiklerini söyledi.

Burada yeni evin anahtarını yanına almayı unuttuğunu söyleyen Hilal İ'yi, kendi araçlarıyla eski oturduğu eve getirdiklerini anlatan Mehmet Ali G, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Müşteki, anahtarını almak için eve girdi. Kısa süre sonra dışarı çıktığında sanığın elinde bir bıçakla müştekiye saldırdığını gördük, 5-6 kez bıçakla vurdu. Müşteki kaçmaya çalışıyor, sanık da peşinden koşuyordu. Elindeki bıçakla 40-50 metre kovaladı, yakaladıkça bıçakladı. Bunun üzerine içinde bulunduğumuz aracı, üzerine sürerek müştekiyi kurtarmak istedik. Müdahalemiz sonucunda sanık eylemine devam edemedi."

Tanık Ali Ö. de Mehmet Ali G. ile benzer ifade verdi.

Sanık avukatı, müvekkiline iftira atıldığını, müştekinin, Hacı K'dan olan çocuklarının velayetini almak için söz konusu suçlamayı yaptığını savundu.

Müşteki avukatı, müvekkilinin olay günü hayati tehlike geçirdiğine ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğüne dikkati çekerek, sanığın tutuklanmasını ve "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddiaya göre, eski eşi Hilal İ'nin boşandıktan sonra başkasıyla görüştüğünü öğrenen Hacı K, 6 Mayıs 2019'da ikamet ettiği İzmir'den Konya'ya gelerek, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şehit Ali Kaymak Sokakta eski eşini 3 yerinden bıçaklamıştı.

İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kızının regl olduğunu duyurduğu için tepki çeken Ceyda Düvenci, ünlüleri ikiye böldü Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Hastaneye götürdüğü amcasını öldürdüğü ortaya çıktı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız İspanya'dan Hazard'ın F.Bahçe'ye transferi için açıklama: Türkiye'ye gelmesi imkansız         
12:01
HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapınca ortalık karıştı         
11:25
Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar Denizli'de avcı vahşeti! Vurdukları yavru domuzu, köpeklere parçalattılar         
11:14
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum         
10:52
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 13:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da eski karısını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei