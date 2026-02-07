Konya'da Haşere İlaçlaması Sonrası 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Konya'da Haşere İlaçlaması Sonrası 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da Haşere İlaçlaması Sonrası 12 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
07.02.2026 16:19
Konya'da apartmanda yapılan ilaçlamadan etkilenen 12 kişinin sağlık durumu iyi, bina yeniden açıldı.

KONYA'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasından etkilenen 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binada inceleme yapan AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Olay, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir dairede tahta kurusu için ilaçlama yapıldı. Apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 12 kişi çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Gece saatlerinde bina tahliye edildi. Apartman sakinlerinin bir kısmı misafirhanelerde kalırken bir kısmı ise geceyi akrabalarında geçirdi. Binada inceleme yapan AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlamadı. Sabah saatlerinde bina yeniden kullanıma açıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

